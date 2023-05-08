Подзорова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подзорова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Подзорова Татьяна Ермиловна

Отец ребёнка: Подзоров Ермил Александрович

Рождение ребёнка
1833 или 1834

Сын: Подзоров Иван Ермилович

Отец ребёнка: Подзоров Ермил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подзоров Ермил Александрович

Смерть
Неизвестно
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