Подзорова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Подзорова Татьяна Ермиловна
Отец ребёнка: Подзоров Ермил Александрович
Рождение ребёнка
1833 или 1834
Отец ребёнка: Подзоров Ермил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно