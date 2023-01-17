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Гликерья Григорьева

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Место рождения

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1883 ст.

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Комаров Василий Евлампиев

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.01.1886

Дочь: Ксения Васильева

Отец ребёнка: Комаров Василий Евлампиев

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.06.1888 ст.

Сын: Комаров Стефан Васильев

Отец ребёнка: Комаров Василий Евлампиев

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.12.1890 ст.

Сын: Комаров Даниил Васильев

Отец ребёнка: Комаров Василий Евлампиев

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.12.1893 ст.

Сын: Комаров Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Комаров Василий Евлампиев

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.09.1897 ст.

Сын: Комаров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Комаров Василий Евлампиев

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.08.1899 ст.

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Комаров Василий Евлампиев

Люторичи, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Василий Евлампиев

Смерть
Неизвестно
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