Гликерья Григорьева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883 ст.
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Комаров Василий Евлампиев
Рождение ребёнка
13.01.1886
Дочь: Ксения Васильева
Отец ребёнка: Комаров Василий Евлампиев
Рождение ребёнка
21.06.1888 ст.
Отец ребёнка: Комаров Василий Евлампиев
Рождение ребёнка
09.12.1890 ст.
Отец ребёнка: Комаров Василий Евлампиев
Рождение ребёнка
01.12.1893 ст.
Сын: Комаров Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Комаров Василий Евлампиев
Рождение ребёнка
03.09.1897 ст.
Отец ребёнка: Комаров Василий Евлампиев
Рождение ребёнка
01.08.1899 ст.
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Комаров Василий Евлампиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно