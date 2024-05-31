Галкина Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1906

Дата смерти

26.07.1987

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галкин Константин Васильевич

Отец ребёнка: Галкин Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Галкин Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Галкин Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галкина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Галкин Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
19.01.1926

Дочь: Галкина Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Галкин Василий Лаврентьевич

Смерть
26.07.1987

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