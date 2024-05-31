Галкина Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1906
Дата смерти26.07.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галкин Константин Васильевич
Отец ребёнка: Галкин Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Галкин Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галкина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Галкин Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галкина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Галкин Василий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
19.01.1926
Дочь: Галкина Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Галкин Василий Лаврентьевич
Смерть
26.07.1987