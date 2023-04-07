Колесникович (Калесніковіч) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникович (Калесніковіч) Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1833

Сын: Колесникович Кондрат Иосифов

Отец ребёнка: Колесникович Иосиф Михайлов

Ботово, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
26.12.1835

Сын: Колесникович Евфимий Иосифов

Отец ребёнка: Колесникович Иосиф Михайлов

Ботово, Пинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
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