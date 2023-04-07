Колесникович (Калесніковіч) Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1833
Сын: Колесникович Кондрат Иосифов
Отец ребёнка: Колесникович Иосиф Михайлов
Рождение ребёнка
26.12.1835
Сын: Колесникович Евфимий Иосифов
Отец ребёнка: Колесникович Иосиф Михайлов
Работа или профессия
Неизвестно