Москвитин Василий Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.
Отец: Москвитин Прокопий Агапович
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1865 ст.
Рождение ребёнка
05.04.1869
Дочь: Волкова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Москвитина Татьяна Ильина
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно