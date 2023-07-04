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Москвитин Василий Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.

Отец: Москвитин Прокопий Агапович

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1865 ст.

Жена: Москвитина Татьяна Ильина

Рождение ребёнка
05.04.1869

Дочь: Волкова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Москвитина Татьяна Ильина

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно