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Бачило Андрей Павлов

Место рождения

Лешница, Пережирская, Игуменский, Минская, Беларусь

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1843 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1870

Жена: Бачило (Шрубок) Михалина Андреевна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Бачило Даниил Андреев

Мать ребёнка: Бачило (Шрубок) Михалина Андреевна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Бачило Иван Андреевич

Мать ребёнка: Бачило (Шрубок) Михалина Андреевна

Смерть
Неизвестно

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