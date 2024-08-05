Бачило Андрей Павлов
Место рожденияЛешница, Пережирская, Игуменский, Минская, Беларусь
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1870
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Бачило (Шрубок) Михалина Андреевна
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Бачило (Шрубок) Михалина Андреевна
Смерть
Неизвестно