Меньшикова (Седова) Мария Семёновна
Место рождения
Дата рождения19.02.1903
Дата смерти2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1950
Дочь: Лебедева Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Меньшиков Сергей Александрович
Ручьи, Муринская волость, Санкт-Петербургский уезд
Смерть
2004
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния