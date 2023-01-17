Меньшикова (Седова) Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшикова (Седова) Мария Семёновна

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Место рождения

Гулебино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

19.02.1903

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Гулебино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.04.1950

Дочь: Лебедева Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Меньшиков Сергей Александрович

Ручьи, Муринская волость, Санкт-Петербургский уезд
Смерть
2004
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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