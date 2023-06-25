Субботина Евдокия Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти03.07.1877 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Субботин Стефан Матфеевич
Мать: не указана
Смерть
03.07.1877 ст.
Чекан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
от водянки
Похороны
05.07.1877 ст.
Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика