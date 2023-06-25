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Субботина Евдокия Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

03.07.1877 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Субботин Стефан Матфеевич

Мать: не указана

Смерть
03.07.1877 ст.
Чекан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
от водянки
Похороны
05.07.1877 ст.
Мушковай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика