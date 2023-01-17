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Порохов Григорий Александрович

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Место рождения

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

08.01.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1883 ст.

Отец: Порохов Александр Владимирович

Мать: Порохова Евпраксия Васильевна

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 37 (Метрические книги Иоанно-Богословской Лаптевской церкви Вологодского уезда за 1876-1885 годы). Л. 313 об.
Бракосочетание
03.02.1908 ст.

Жена: Порохова Мария Полиектовна

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 38. Д. 48 (Метрические книги Иоанно-Богословской Лаптевской церкви Вологодского уезда за 1901, 1904-1910 годы). Л. 133 об.
Смерть
Неизвестно
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