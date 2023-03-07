Ашихмин Сергей (Сергушка) Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмин Сергей (Сергушка) Семенов

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Место рождения

дер. Назаровская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1644

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1620 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1644

Отец: Ашихмин Семен (Сенка) Савин

Мать: не указана

дер. Назаровская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1661

Сын: Ашихмин Давыд (Давыдко) Сергеев

Мать ребёнка: не указана

поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. подле Поломку речку по обе стороны, Верхочепецкая сотня, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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