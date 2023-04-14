Веприкова Ирина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веприкова Ирина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1901 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1901 ст.

Сын: Веприков Иван Никитович

Отец ребёнка: Веприков Никита Трофимович

Донгуз
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Веприков Никита Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веприков Никита Трофимович

Смерть
Неизвестно
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