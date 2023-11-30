Мартынюк Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комаров Владимир
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комаров Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Посадо Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.08.2007
Дочь: Мартынюк Ксения
Отец ребёнка: Мартынюк Владимир Антонович