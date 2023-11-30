Мартынюк Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынюк Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынюк Владимир Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комаров Владимир

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Посадо Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.08.2007

Дочь: Мартынюк Ксения

Отец ребёнка: Мартынюк Владимир Антонович

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