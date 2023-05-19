Студенцов Федор Иванов
Место рождения
Дата рождения29.05.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1812
Рождение ребёнка
1834
Сын: Студенцов Александр Федоров
Мать ребёнка: Студенцева Вера Федорова
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Студенцева Вера Федорова
Рождение ребёнка
02.02.1843
Дочь: Анна Федорова
Мать ребёнка: Студенцева Вера Федорова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Студенцов Василий Федоров
Мать ребёнка: Студенцева Вера Федорова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Студенцов Алексей Федоров
Мать ребёнка: Студенцева Вера Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Студенцева Вера Федорова
Смерть
Неизвестно