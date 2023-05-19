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Студенцов Федор Иванов

Место рождения

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область

Дата рождения

29.05.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1812

Отец: Студенцов Иван Петров

Мать: Студенцева Екатерина Андреева

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Студенцов Александр Федоров

Мать ребёнка: Студенцева Вера Федорова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Студенцов Семион Федоров

Мать ребёнка: Студенцева Вера Федорова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
02.02.1843

Дочь: Анна Федорова

Мать ребёнка: Студенцева Вера Федорова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Студенцов Василий Федоров

Мать ребёнка: Студенцева Вера Федорова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Студенцов Алексей Федоров

Мать ребёнка: Студенцева Вера Федорова

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Студенцева Вера Федорова

Смерть
Неизвестно
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
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