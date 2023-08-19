Косс Koss (Розенман Rozenman Rosenman) Рейзя Рейза Роза Рейзел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косс Koss (Розенман Rozenman Rosenman) Рейзя Рейза Роза Рейзел

Место рождения

Друя, Браславский район, Витебская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Розенман Арон

Мать: не указана

Друя, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Косс) Суре-Либе Sura Liba Люба Ароновна

Отец ребёнка: Косс Арон-Мойше

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
11.11.1911

Муж: Косс Арон-Мойше

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
31.12.1912

Сын: Косс Рувим

Отец ребёнка: Косс Арон-Мойше

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
15.11.1914

Дочь: Косс (Косс) Фрейда Фрида

Отец ребёнка: Косс Арон-Мойше

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
25.10.1919

Сын: Косс Исаак

Отец ребёнка: Косс Арон-Мойше

Одесса, Одеська область
Смерть
1941
Одесса, Одеська область
Причина смерти: Геноцид

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