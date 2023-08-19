Косс Koss (Розенман Rozenman Rosenman) Рейзя Рейза Роза Рейзел
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Розенман Арон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Косс) Суре-Либе Sura Liba Люба Ароновна
Отец ребёнка: Косс Арон-Мойше
Бракосочетание
11.11.1911
Муж: Косс Арон-Мойше
Рождение ребёнка
31.12.1912
Сын: Косс Рувим
Отец ребёнка: Косс Арон-Мойше
Рождение ребёнка
15.11.1914
Дочь: Косс (Косс) Фрейда Фрида
Отец ребёнка: Косс Арон-Мойше
Рождение ребёнка
25.10.1919
Сын: Косс Исаак
Отец ребёнка: Косс Арон-Мойше
Смерть
1941
Причина смерти: Геноцид