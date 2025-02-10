Лукьянцев Фёдор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянцев Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Лукьянцева Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянцев Фёдор Фёдорович
Мать ребёнка: Лукьянцева Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянцев Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Лукьянцева Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукьянцев Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: Лукьянцева Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
07.02.1950
Сын: Лукьянцев Анатолий Фёдорович
Мать ребёнка: Лукьянцева Антонина Ивановна
Нижние Лужки, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно