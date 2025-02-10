Лукьянцев Фёдор Степанович 1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянцев Фёдор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Лукьянцев Степан (Стефан) Иванович

Мать: Лукьянцева Евдокия Митроафновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянцева Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянцев Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Лукьянцева Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянцев Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Лукьянцева Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянцев Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Лукьянцева Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянцев Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Лукьянцева Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
07.02.1950

Сын: Лукьянцев Анатолий Фёдорович

Мать ребёнка: Лукьянцева Антонина Ивановна

Нижние Лужки, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
Смерть
Неизвестно

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