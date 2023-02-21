Печеницына Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Печеницын Александр Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1957
Дочь: Соболева Нина Александровна
Отец ребёнка: Новиков Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Печеницына Любовь Александровна
Отец ребёнка: Новиков Александр Матвеевич