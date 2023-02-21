Печеницына Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеченицына Анастасия Александровна

Печеницына Анастасия Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Печеницын Александр Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1957

Дочь: Соболева Нина Александровна

Отец ребёнка: Новиков Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Печеницына Любовь Александровна

Отец ребёнка: Новиков Александр Матвеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close