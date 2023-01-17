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Евдоким Поликарпович

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Место рождения

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

20.03.1870 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Поликарп Галактионович

Мать: Варвара Андреевна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
05.10.1810 ст.

Жена: Прасковья Вуколовна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
07.07.1814 ст.

Дочь: Ольга Евдокимовна

Мать ребёнка: Прасковья Вуколовна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
24.10.1815 ст.

Сын: Полунин Кузьма Евдокимович

Мать ребёнка: Прасковья Вуколовна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
25.01.1818 ст.

Сын: Афанасий Евдокимович

Мать ребёнка: Прасковья Вуколовна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
07.09.1822 ст.

Сын: Никита Евдокимович

Мать ребёнка: Прасковья Вуколовна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
08.08.1828 ст.

Дочь: Василиса Евдокимовна

Мать ребёнка: Прасковья Вуколовна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
17.07.1834 ст.

Дочь: Мария Евдокимовна

Мать ребёнка: Прасковья Вуколовна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
20.03.1870 ст.
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Причина смерти: от старости
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