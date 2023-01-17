Евдоким Поликарпович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти20.03.1870 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Поликарп Галактионович
Мать: Варвара Андреевна
Бракосочетание
05.10.1810 ст.
Жена: Прасковья Вуколовна
Рождение ребёнка
07.07.1814 ст.
Дочь: Ольга Евдокимовна
Мать ребёнка: Прасковья Вуколовна
Рождение ребёнка
24.10.1815 ст.
Сын: Полунин Кузьма Евдокимович
Мать ребёнка: Прасковья Вуколовна
Рождение ребёнка
25.01.1818 ст.
Сын: Афанасий Евдокимович
Мать ребёнка: Прасковья Вуколовна
Рождение ребёнка
07.09.1822 ст.
Сын: Никита Евдокимович
Мать ребёнка: Прасковья Вуколовна
Рождение ребёнка
08.08.1828 ст.
Дочь: Василиса Евдокимовна
Мать ребёнка: Прасковья Вуколовна
Рождение ребёнка
17.07.1834 ст.
Дочь: Мария Евдокимовна
Мать ребёнка: Прасковья Вуколовна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.03.1870 ст.
Причина смерти: от старости