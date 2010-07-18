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Вахнина Елизавета Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.2010

Отец: не указан

Мать: Кузнецова Ольга Олеговна