Селищева Настасья Измайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Селищев Игнат Иванович
Рождение ребёнка
После 1850
Отец ребёнка: Селищев Игнат Иванович
Рождение ребёнка
После 1850
Сын: Селищев Дмитрий Игнатович
Отец ребёнка: Селищев Игнат Иванович
Смерть
Неизвестно