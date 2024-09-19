Селищева Настасья Измайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селищева Настасья Измайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селищев Игнат Иванович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Селищев Федот Игнатович

Отец ребёнка: Селищев Игнат Иванович

Малобыково, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Селищев Никита Игнатович

Отец ребёнка: Селищев Игнат Иванович

Малобыково, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Селищев Дмитрий Игнатович

Отец ребёнка: Селищев Игнат Иванович

Малобыково, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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