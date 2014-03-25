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Семенов Артем Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.2014

Отец: не указан

Мать: Семенова Ирина Юрьевна