Мавлиха Асфандиярова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавлиха Асфандиярова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Шамсикамал Музафарова

Отец ребёнка: Музафар Хабибуллин

Старокуручево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Музафар Хабибуллин

Смерть
Неизвестно
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