Лазарев Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛазарев Василий Григорьевич

Лазарев Василий Григорьевич

avatar

Место рождения

Порошино, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

23.02.1928

Дата смерти

31.12.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Порошино, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
С 1928
Порошино, Кытмановский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
По 1990
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
31.12.1990
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close