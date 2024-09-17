Попова Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Георгий Иосифович
Рождение ребёнка
02.09.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Георгий Иосифович
Смерть
Неизвестно