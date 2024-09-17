Попова Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Георгий Иосифович

Рождение ребёнка
20.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Георгий Иосифович

Рождение ребёнка
02.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Георгий Иосифович

Смерть
Неизвестно

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