Широкова Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова Серафима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Широков Яков Ефимович

Отец ребёнка: Широков Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Захар Ефимович

Отец ребёнка: Широков Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Широков Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Широков Николай Ефимович

Отец ребёнка: Широков Ефим

Смерть
Неизвестно
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