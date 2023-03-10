(Михеева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Отец ребёнка: Михеев Иван
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Михеев Иван
Рождение ребёнка
01.09.1899
Отец ребёнка: Михеев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Михеев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Михеев Иван
Смерть
Неизвестно