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Иван Варламов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Отец

Около 1755 г.р.

Мать

Около 1759 г.р.

Жена

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Варлам Васильев (Ич)

Мать: Анна Сидорова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Трофимова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Игнатий Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Марфа Трофимова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Алексей Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Марфа Трофимова (Вна)

Смерть
1824

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