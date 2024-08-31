Андронова Мирошникова Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1984
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирошникова Анастасия Денисовна
Отец ребёнка: Мирошников Денис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирошников Артём Денисович
Отец ребёнка: Мирошников Денис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мирошников Денис
Рождение ребёнка
03.05.2007
Сын: Мирошников Дмитрий Денисович
Отец ребёнка: Мирошников Денис
Рождение ребёнка
2011
Сын: Мирошников Роман Денисович
Отец ребёнка: Мирошников Денис