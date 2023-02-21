Смелов Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1920
Дата смерти04.10.1989
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1920
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.01.1952
Сын: Смелов Валерий Александрович
Мать ребёнка: Смелова Елена Константиновна
Рождение ребёнка
23.07.1957
Дочь: Тихомирова Галина Александровна
Мать ребёнка: Смелова Елена Константиновна
Смерть
04.10.1989