Смелов Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смелов Александр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1920

Дата смерти

04.10.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1920

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Смелова Елизавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.01.1952

Сын: Смелов Валерий Александрович

Мать ребёнка: Смелова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
23.07.1957

Дочь: Тихомирова Галина Александровна

Мать ребёнка: Смелова Елена Константиновна

Смерть
04.10.1989
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