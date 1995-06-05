Шурова Виктория Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1995
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.2019
Дочь: Стукалова Мирослава Евгеньевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.09.2020
Сын: Стукалов Никита Евгеньевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности