Шурова Виктория Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шурова Виктория Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1995

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.2019

Дочь: Стукалова Мирослава Евгеньевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.09.2020

Сын: Стукалов Никита Евгеньевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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