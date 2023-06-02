Кацалап Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кацалап Алёна
Рождение ребёнка
06.05.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кацалап Алёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кацалап Алёна