Кацалап Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кацалап Вячеслав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1989 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кацалап Алёна

Рождение ребёнка
06.05.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кацалап Алёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кацалап Алёна