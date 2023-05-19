Ефимья Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимья Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Елена Евсеевна

Отец ребёнка: Евсей (Евстигней) Куприянович

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Параскева Евсеевна

Отец ребёнка: Евсей (Евстигней) Куприянович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Евдокия Евсеевна

Отец ребёнка: Евсей (Евстигней) Куприянович

Рождение ребёнка
21.07.1870

Дочь: Олимпия Евсеевна

Отец ребёнка: Евсей (Евстигней) Куприянович

Полукарпово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Акулина Евсеевна

Отец ребёнка: Евсей (Евстигней) Куприянович

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Александра Евсеевна

Отец ребёнка: Евсей (Евстигней) Куприянович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Мария Евсеевна

Отец ребёнка: Евсей (Евстигней) Куприянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсей (Евстигней) Куприянович

Смерть
Неизвестно
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