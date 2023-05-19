Ефимья Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Елена Евсеевна
Отец ребёнка: Евсей (Евстигней) Куприянович
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Параскева Евсеевна
Отец ребёнка: Евсей (Евстигней) Куприянович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Евдокия Евсеевна
Отец ребёнка: Евсей (Евстигней) Куприянович
Рождение ребёнка
21.07.1870
Дочь: Олимпия Евсеевна
Отец ребёнка: Евсей (Евстигней) Куприянович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Акулина Евсеевна
Отец ребёнка: Евсей (Евстигней) Куприянович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Александра Евсеевна
Отец ребёнка: Евсей (Евстигней) Куприянович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Мария Евсеевна
Отец ребёнка: Евсей (Евстигней) Куприянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно