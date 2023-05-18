Коваленко (Гибадуллина) Гульназ Ахсановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1969
Рождение ребёнка
10.12.1992
Сын: Коваленко Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Коваленко Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
03.03.2009
Дочь: Коваленко Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Коваленко Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваленко Елена
Отец ребёнка: Коваленко Алексей Владимирович