Коваленко (Гибадуллина) Гульназ Ахсановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко (Гибадуллина) Гульназ Ахсановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1969

Отец: Гибадуллин Ахсан Фаткуллинович

Мать: Гибадуллина Люза Гусамутдиновна

Рождение ребёнка
10.12.1992

Сын: Коваленко Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Коваленко Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
03.03.2009

Дочь: Коваленко Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Коваленко Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленко Елена

Отец ребёнка: Коваленко Алексей Владимирович

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