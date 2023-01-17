Мазанов Василий Елистратович
Место рождения
Дата рождения03.04.1912
Дата смерти23.11.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1912
Крещение
04.04.1912
Крестные: Иван Порфирьевич Китаев и Мария Васильевна Поросенкова Церковь села Дубовый Умет Самарской области
Образование
С 1921 по 1925
Ученик сельской школы Дубовый Умет
Работа или профессия
С ?.06.1925 по ?.10.1930
Земледелие в сельском хозяйстве родителей
Работа или профессия
С ?.10.1930 по ?.03.1931
Колхозник колхоза "14 лет Октября" Дубовый Умет
Работа или профессия
С ?.03.1931 по ?.08.1934
Заведующий клубом и киномеханик колхоза "14 лет октября"
Бракосочетание
1933
Работа или профессия
С ?.08.1934 по ?.04.1935
Заведующий культбазой Дубово-Уметской М.Т.С
Рождение ребёнка
06.03.1935
Сын: Мазанов Валентин Васильевич
Мать ребёнка: Мазанова Любовь Андреевна
Работа или профессия
С 1935 по 1936
Заведующий районым клубом
Работа или профессия
С ?.09.1936 по ?.03.1938
Инспектор РайОНО
Рождение ребёнка
22.03.1937
Дочь: Ряпосова Инесса Васильевна
Мать ребёнка: Мазанова Любовь Андреевна
Работа или профессия
С ?.04.1939 по ?.08.1941
Зав. Общим отделом исполкома райсовета Дубовоуметского р-на с. Дубовый Умет, Самарская область
Работа или профессия
С 03.03.1940 по 28.08.1941
Род занятий: Пропогандист Р.ВКП(б) Дубовоуметского района с. Дубовый Умет, Самарская область
Военная служба
С 28.08.1941 по ?.03.1942
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Слушатель военно-политического училища. г. Елабуга
Военная служба
С 01.03.1942 по ?.07.1942
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
зам. Командира роты по политической части 120 танковой бригады. Г. Ульяновск
Военная служба
С 01.07.1942 по ?.07.1943
Военная служба: 3й сталинградский корпус 7я мех. Бригада. Зам. Командующего по политической части. Сталинградский южный и ю-западный фронта.
Военная награда
17.03.1943
Орден красной звезды
Получение воинского звания/чина
07.05.1943
Повышение в звании: Присвоено звание старший лейтенант 7 май 1943
Военная служба
С 27.07.1943 по ?.09.1943
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
слушатель 5го учебного танкового училища М.В.О.
Военная служба
С 15.09.1943 по ?.08.1944
Брянск, город Брянск, Брянская область
Зам. коменданта городской комендатуры г. Брянск
Военная служба
С 21.08.1944 по ?.11.1948
Начальник лагерьного отделения №2 управления лагеря 189 МВД СССР (для военнопленных)
Военная награда
29.01.1946
Медаль за победу над Германией 29 янв 1946
Военная служба
С ?.11.1948 по ?.12.1949
Бобруйск, Могилёвская область
Военная служба: Начальник лагерного отделения 5? лагеря для военнопленных
Военная служба
С ?.12.1949 по ?.10.1951
п. Джезказган, Карагандинской обл.
Зам. начальника лаготделения №8 Степлага
Военная служба
С ?.09.1951 по ?.07.1952
Зимний, Гаринский, Свердловская область
Военная служба: Зам. начальника Лаготделения Севураллаг
Военная служба
С ?.07.1952
Татька, Гаринский, Свердловская область
Начальник лаг???? Красноярского лаготделения Севураллага п. Тесьма, Гаринского р-на Свердловской области
Военная награда
11.03.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
23.11.1987