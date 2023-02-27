(Бычихина) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бычихина) Катерина

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Место рождения

Нижний Реутец, Обоянская, Курская, Российская империя

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Реутец, Обоянская, Курская, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рагозин Григорей

Место жительства
Неизвестно
Верхний Реутец, Медвенский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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