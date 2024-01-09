Тужик ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тужик Иван Федорович
Отец ребёнка: Тужик Федор
Большой Одер, Тулунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тужик ?? Николай Федорович
Отец ребёнка: Тужик Федор
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Тужик) Елена Федоровна
Отец ребёнка: Тужик Федор
Рождение ребёнка
1861
Сын: Тужик Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Тужик Федор
Кейбаловка, Полтавська область
Смерть
Неизвестно