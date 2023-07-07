Черноскутов Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
Дата смерти2019
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец: Черноскутов Николай
Мать: Черноскутова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Черноскутова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моташкова Вера
Мать ребёнка: Черноскутова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черноскутова Татьяна
Смерть
2019