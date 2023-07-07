Черноскутов Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноскутов Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Черноскутов Николай

Мать: Черноскутова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Черноскутова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моташкова Вера

Мать ребёнка: Черноскутова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черноскутова Татьяна

Смерть
2019