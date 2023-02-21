Плонская Наталья Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плонская Наталья Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1977

Дочь: Петренко Виктория Сергеевна

Отец ребёнка: Плонский Сергей Станиславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плонский Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Плонский Сергей Станиславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головина Любовь Сергеевна

Отец ребёнка: Плонский Сергей Станиславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плонская Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Плонский Сергей Станиславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плонский Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Плонский Сергей Станиславович

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