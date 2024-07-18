(Сташкевич) Иулиания Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Сташкевич) Анна Андреева
Отец ребёнка: Сташкевич Андрей Павлов
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Сташкевич Андрей Павлов
Рождение ребёнка
20.11.1861
Дочь: (Сташкевич) Мария Андреева
Отец ребёнка: Сташкевич Андрей Павлов
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Сташкевич) Марта Андреева
Отец ребёнка: Сташкевич Андрей Павлов
Рождение ребёнка
10.03.1867
Сын: Сташкевич Кондрат Андреев
Отец ребёнка: Сташкевич Андрей Павлов
Рождение ребёнка
1870
Сын: Сташкевич Антоний Андреев
Отец ребёнка: Сташкевич Андрей Павлов