(Сташкевич) Иулиания Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сташкевич) Иулиания Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Сташкевич) Анна Андреева

Отец ребёнка: Сташкевич Андрей Павлов

Рождение ребёнка
1858

Сын: Сташкевич Иоанн Андреев

Отец ребёнка: Сташкевич Андрей Павлов

Рождение ребёнка
20.11.1861

Дочь: (Сташкевич) Мария Андреева

Отец ребёнка: Сташкевич Андрей Павлов

Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Сташкевич) Марта Андреева

Отец ребёнка: Сташкевич Андрей Павлов

Рождение ребёнка
10.03.1867

Сын: Сташкевич Кондрат Андреев

Отец ребёнка: Сташкевич Андрей Павлов

Рождение ребёнка
1870

Сын: Сташкевич Антоний Андреев

Отец ребёнка: Сташкевич Андрей Павлов

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