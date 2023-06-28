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Андреюк Сергей Анатольевич
Андреюк Сергей Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Андреюк Анатолий Харлампович
Мать
Андреюк Юлия Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Андреюк Анатолий Харлампович
Мать:
Андреюк Юлия Николаевна
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