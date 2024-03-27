Марьям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарьям

Марьям

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибгатуллин Хасян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибгатуллин Хасян

Рождение ребёнка
15.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибгатуллин Хасян

Рождение ребёнка
05.08.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сибгатуллин Хасян

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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