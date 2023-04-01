Котляров Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотляров Василий Павлович

Котляров Василий Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1913

Сын: Котляров Яков Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Странниково, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close