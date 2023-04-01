Котляров Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1913
Мать ребёнка: не указана
Странниково, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно