Мухамеджанова (Кантюкова) Асьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухамеджанова (Кантюкова) Асьма

Место рождения

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

19.04.1910

Дата смерти

03.03.2006

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1873 г.р.

Муж

1892 г.р.

Дети

1942 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1910

Отец: Кантюков Хайретдин

Мать: Кантюкова Зулейха

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
26.11.1942

Сын: Мухамеджанов Артур

Отец ребёнка: Мухаметжанов Махмут

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметжанов Махмут

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухаметжанов Махмут

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметжанов Махмут

село Уразовка
4 -й брак познакомились в село Уразовка дед приехал в дом своих родетелей ныне дом по адресу ул. Садовая д.18 ( радовой дом) а бабушка работала заотехником
Смерть
03.03.2006
с. Уразовка, Нижегородской области на деревенском кладбище
Похороны
Неизвестно
с. Уразовка
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