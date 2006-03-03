Мухамеджанова (Кантюкова) Асьма
Место рожденияс.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Дата рождения19.04.1910
Дата смерти03.03.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1910
Отец: Кантюков Хайретдин
Мать: Кантюкова Зулейха
с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
26.11.1942
Сын: Мухамеджанов Артур
Отец ребёнка: Мухаметжанов Махмут
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухаметжанов Махмут
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мухаметжанов Махмут
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухаметжанов Махмут
село Уразовка
4 -й брак познакомились в село Уразовка дед приехал в дом своих родетелей ныне дом по адресу ул. Садовая д.18 ( радовой дом) а бабушка работала заотехником
Смерть
03.03.2006
с. Уразовка, Нижегородской области на деревенском кладбище
Похороны
Неизвестно
с. Уразовка