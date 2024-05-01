Соловьев Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Соловьев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Юлий Николаевич

Мать ребёнка: Соловьёва Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Соловьёва Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Соловьёва Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Николаевна

Мать ребёнка: Соловьёва Ольга Яковлевна

Рождение ребёнка
14.06.1914

Дочь: Терентьева Ариадна Николаевна

Мать ребёнка: Соловьёва Ольга Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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