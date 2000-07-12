Солодовников Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1967
Дата смерти12.07.2000
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1967
Отец: Солодовников Николай Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.09.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.09.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
12.07.2000
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев