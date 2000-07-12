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Солодовников Владимир Николаевич

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

07.11.1967

Дата смерти

12.07.2000

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1967

Отец: Солодовников Николай Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.09.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
13.09.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
12.07.2000
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
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