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(Холопова) Варвара Павловна

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

21.10.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
21.10.1898
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
воспреемники - села Великого крестьянин Григорий Васильев Холопов и Евдокия Иванова Серебренникова Таинство совершал священник Николай Красносельский с дьяконом Иоанном Шехонским | церковь Рождества ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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