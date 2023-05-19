(Холопова) Варвара Павловна
Место рождения
Дата рождения21.10.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
21.10.1898
воспреемники - села Великого крестьянин Григорий Васильев Холопов и Евдокия Иванова Серебренникова Таинство совершал священник Николай Красносельский с дьяконом Иоанном Шехонским | церковь Рождества ... Показать все
Смерть
Неизвестно