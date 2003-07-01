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Хмызова Маркова Наталья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1964

Дата смерти

01.07.2003

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1959 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1964

Отец: Марков Александр Павлович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
05.11.1985

Муж: Хмызов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
07.11.1986

Дочь: Хмызова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Хмызов Сергей Николаевич

Смерть
01.07.2003
Захоронена Перепеченский комплекс ритуального обслуживания. Участок 14 №3907. Ленинградское шоссе, от аэропорта Шереметьево 13 км, Солнечногорский р-н Московской обл.

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