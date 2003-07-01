Хмызова Маркова Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1964
Дата смерти01.07.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1964
Отец: Марков Александр Павлович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
05.11.1985
Рождение ребёнка
07.11.1986
Дочь: Хмызова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Хмызов Сергей Николаевич
Смерть
01.07.2003
Захоронена Перепеченский комплекс ритуального обслуживания. Участок 14 №3907. Ленинградское шоссе, от аэропорта Шереметьево 13 км, Солнечногорский р-н Московской обл.