Рындюк Савва Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рындюк Савва Евстафьевич

Место рождения

с. Овсяники Деражнянского р-на Хмельницкой

Дата рождения

18.12.1929

Дата смерти

15.02.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Овсяники Деражнянского р-на Хмельницкой
Рождение ребёнка
27.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рындюк Екатерина Александровна

Шахта № 21 Ивановского р-на Луганской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рындюк Екатерина Александровна

Смерть
15.02.2003
с. Марьяновка Пятихатского р-на Днепропетровской обл.
Похороны
Неизвестно
с. Марьяновка Пятихатского р-на Днепропетровской обл.
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