Рындюк Савва Евстафьевич
Место рожденияс. Овсяники Деражнянского р-на Хмельницкой
Дата рождения18.12.1929
Дата смерти15.02.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рындюк Екатерина Александровна
Шахта № 21 Ивановского р-на Луганской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.02.2003
с. Марьяновка Пятихатского р-на Днепропетровской обл.
Похороны
Неизвестно
с. Марьяновка Пятихатского р-на Днепропетровской обл.