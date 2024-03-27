Прусаков Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прусаков Дмитрий

Место рождения

д.Фроловка, Карачевский уезд, Орловская губ.

Дата рождения

10.01.1861

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1861

Отец: Прусаков Яков Филиппов

Мать: Прусакова Степанида

д.Фроловка, Карачевский уезд, Орловская губ.
В Государственном архиве Брянской области в метрической книге церкви села Верхополье, куда ходили крестьяне деревни Фроловка, за 1857-1863гг. нашлась всего одна запись о рождении и крещении в 1861г. м... Показать все
Бракосочетание
1880

Жена: Прусакова ?

В деревнях женились рано, в 18-19 лет, думаю Дмитрий первый раз женился примерно в 1879-80гг.
Бракосочетание
1903

Жена: Прусакова Анна Алексеевна

Первая жена Дмитрия Прусакова умерла в 1903г., видимо от родов, он женился второй раз, было ему примерно 40 лет, а жене 18. Вторую жену звали Анна Алексеевна. (Откуда она? – предположительно из деревн... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1904

Сын: Прусаков Тихон Дмитриевич

Мать ребёнка: Прусакова Анна Алексеевна

дер.Фроловка, Карачевский уезд, Орловская губ.
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Кузнецова Прасковья

Мать ребёнка: Прусакова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Прусаков Афанасий

Мать ребёнка: Прусакова Анна Алексеевна

дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Конова Анна

Мать ребёнка: Прусакова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
27.07.1915

Дочь: Конова Ольга

Мать ребёнка: Прусакова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
11.09.1921

Дочь: Пикатова Антонина

Мать ребёнка: Прусакова Анна Алексеевна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прусаков Петр

Мать ребёнка: Прусакова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Прусакова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прусаков Иван

Мать ребёнка: Прусакова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прусаков Павел

Мать ребёнка: Прусакова ?

Смерть
1930
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