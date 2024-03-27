Прусаков Дмитрий
Место рожденияд.Фроловка, Карачевский уезд, Орловская губ.
Дата рождения10.01.1861
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1861
Отец: Прусаков Яков Филиппов
Мать: Прусакова Степанида
д.Фроловка, Карачевский уезд, Орловская губ.
В Государственном архиве Брянской области в метрической книге церкви села Верхополье, куда ходили крестьяне деревни Фроловка, за 1857-1863гг. нашлась всего одна запись о рождении и крещении в 1861г. м... Показать все
Бракосочетание
1880
Жена: Прусакова ?
В деревнях женились рано, в 18-19 лет, думаю Дмитрий первый раз женился примерно в 1879-80гг.
Бракосочетание
1903
Первая жена Дмитрия Прусакова умерла в 1903г., видимо от родов, он женился второй раз, было ему примерно 40 лет, а жене 18. Вторую жену звали Анна Алексеевна. (Откуда она? – предположительно из деревн... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1904
Сын: Прусаков Тихон Дмитриевич
Мать ребёнка: Прусакова Анна Алексеевна
дер.Фроловка, Карачевский уезд, Орловская губ.
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Кузнецова Прасковья
Мать ребёнка: Прусакова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Прусаков Афанасий
Мать ребёнка: Прусакова Анна Алексеевна
дер.Фроловка, Карачевский район, Брянская обл.
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Конова Анна
Мать ребёнка: Прусакова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
27.07.1915
Дочь: Конова Ольга
Мать ребёнка: Прусакова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
11.09.1921
Дочь: Пикатова Антонина
Мать ребёнка: Прусакова Анна Алексеевна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прусаков Петр
Мать ребёнка: Прусакова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Прусакова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прусаков Иван
Мать ребёнка: Прусакова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прусаков Павел
Мать ребёнка: Прусакова ?
Смерть
1930