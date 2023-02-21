Исаков Илья Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исакова Мария
Проживала вместе с мужем Ильёй в Заозёрном после переезда из Мирзачуля-Гулистана
Смерть
Неизвестно