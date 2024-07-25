Христина Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХристина Лаврентьевна

Христина Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Марья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Евсеевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Иван

Отец ребёнка: Алексей Евсеевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Евсеевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Александр

Отец ребёнка: Алексей Евсеевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Евсеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.