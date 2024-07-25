Христина Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Марья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Евсеевич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Иван
Отец ребёнка: Алексей Евсеевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Евсеевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Александр
Отец ребёнка: Алексей Евсеевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Евсеевич
Смерть
Неизвестно